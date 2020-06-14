«Суперкачок» из Краматорска рассказала, как пришла в бодибилдинг (Фото)

Жительница Краматорска Светлана Сыщенко уже около 6-ти лет занимается бодибилдингом, более трех лет работает тренером в тренажерном зале. Ее историю рассказывает «КраматорскPost».

Примерно до 6-го класса у Светы было ожирение 3-й степени, даже медицинское лечение назначали в санатории. «Ровесники меня дразнили за это, и скорее всего, этот факт привел меня именно к этому виду спорта – бодибилдингу», – отмечает девушка.

Как спортсменка Сыщенко дебютировала на соревнованиях в 2017-м году и из 30 участников заняла пятое место в финальной шестерке в ростовой категории.

«Я начала тренироваться в тренажерном зале в 2014 году, а первые соревнования в бодибилдинге, в категории фитнес-бикини, были весной 2017-го. Я всегда старалась быть в хорошей физической форме и занималась спортом. Посещала групповые аэробные занятия, но ожидания от результата затраченных усилий меня разочаровали. И меня волей судьбы привели, почти за ручку, в тренажерный зал. Увидев колоссальные перемены своего тела всего через несколько тренировок, я влюбилась в эти штанги и блины… Однажды меня заметила одна профессиональная спортсменка и предложила подготовиться с ее помощью к соревнованиям. Я была на седьмом небе от счастья. Так и началась моя история в профессиональном спорте», – рассказала Светлана.

На чемпионате Донецкой области по бодибилдингу она заняла 4-е место в абсолютной категории, а затем на Кубке Донецкой области стала третьей в ростовой категории. На чемпионате Украины в Виннице спорстсменка заняла 7-е место в ростовой категории.

Цель девушки в профессиональном спорте – победы на международных турнирах и звание мастера спорта по бодибилдингу.

Тренировка Светланы всегда начинается с разогрева на кардио-тренажере 10-15 минут, затем суставная разминка и потом силовая часть. «Я предпочитаю тренироваться в межсезонье 4 раза в неделю. Тренировки на отстающую группу мышц делаю 2 раза в неделю, остальные – по одному», – говорит спортсменка.

«Конечно же, достижения профессиональной формы невозможно добиться без тренажерного зала, без приседаний со штангой и без гантелей. Никакие резинки и скакалки не помогут построить мышечную массу, которая и создает ту рельефность тела», – подчеркивает она.

И важный момент для построения красивых форм – правильное питание. Сыщенко отмечает, что «суперкачком» можно статья и без пищевых добавок, различных препаратов: «Можно, если учитывать тот фактор как генетика. И от себя добавлю, что хороший мышечный рост, гипертрофия возможен только при работе с утяжелениями и хорошим весом».

Друзья и родители нейтрально относятся к увлечению Светланы. «Не поддерживают и не осуждают. А сын гордится моими достижениями, и также занимается в тренажерном зале, но пока выступать не хочет», – дополняет девушка.