Фонд Рината Ахметова передал аппараты ИВЛ Ивано-Франковской области

Фонд Рината Ахметова передает украинским государственным больницам 32 высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких. Это крупнейшая на сегодня партия аппаратов ИВЛ, привезенная в страну с начала эпидемии коронавируса. В частности, два аппарата ИВЛ от Фонда и компании ДТЭК получил Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр. Еще один аппарат был передан Центральной городской клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд сделал практически невозможное. Сами медики признают, что почти нереально купить высококачественные аппараты ИВЛ, так как они необходимы в каждой стране мира. И сегодня мы передаем очередной транш современного оборудования Ивано-Франковской области», – сказал представитель ДТЭК Александр Воронкин.

Аппараты ИВЛ медики получают в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». Это часть большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Это реанимационное оборудование будет актуально даже через много лет и необходимо для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине.

«Спасибо за эту большую и важную помощь. Фонд был с нами, когда было действительно тяжело. Благодаря этим аппаратам помощь получат те больные, которые продолжают поступать в больницы. Такое высокотехнологичное оборудование очень нужно больницам, которые первыми стали на защиту здоровья людей», – сказал глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Ранее Ивано-Франковский областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции. В частности, 3400 тест-систем были переданы Фондом Рината Ахметова именно для медиков, чтобы они могли контролировать свое здоровье. Еще 10 тыс. тестов получили областные государственные медучреждения Прикарпатья для проверки пациентов с подозрением на COVID.

Как рассказал главврач Центра Любомир Малофий, аппарат ИВЛ – одна из главных потребностей украинских больниц: «Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за аппаратуру, с которой будут работать и оказывать помощь наши специалисты. У нас были пациенты, которые нуждались в таких аппаратах, но не всем мы могли их предоставить из-за нехватки. Теперь у наших врачей таких случаев не будет».

Новая техника впечатлила и медиков Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска. «Эпидемия коронавируса показала, что очень много больных нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. И эта помощь Фонда Рината Ахметова очень важная и ценная. Эти аппараты играют решающую роль в те моменты, когда идет борьба за жизнь», – сказал главврач Тарас Масляка.

Также Александр Воронкин от имени Фонда вручил четырем врачам-анестезиологам двух больниц Ивано-Франковской области сертификаты о прохождении специального курса, обучающего работе с самыми современными моделями аппаратов ИВЛ. Его Фонд Рината Ахметова организовал с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

Трехчасовой вебинар, во время которого ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, состоялся в конце мая. Более 800 медиков со всей Украины приняли участие в онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова.

Кроме того, медики двух больниц получили особый подарок от Фонда – сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, которая будет сшита для них по спецзаказу.

Фонд Рината Ахметова приобрел и передает украинским медикам 200 аппаратов ИВЛ. Они поступают в регионы – туда, где потребность в такой медтехнике особенно высока.

«200 аппаратов ИВЛ – это крупнейший частный вклад в сферу медицины Украины и ключевой элемент помощи стране в борьбе с коронавирусом в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Cпасение жизней". Она направлена на решение важнейших медицинских потребностей страны. Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова в числе самых современных в мире, но самое главное – они просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор. Благодаря этому закупленные аппараты ИВЛ могут быть использованы сразу же после инсталляции практически в любом уголке Украины, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Ранее Фонд Рината Ахметова и банк ПУМБ передали Ивано-Франковской области аппарат искусственной вентиляции легких.