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Как пройти пробное ВНО абитуриентам из неподконтрольного Донбасса (Видео)

14.06.20 14:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пробное ВНО 15 и 17 июня состоится в онлайн режиме. Присутствие учеников на пунктах проведения тестирования не нужна. Соответствующие изменения в условия проведения ВНО были принято правительством. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«15 и 17 июня все ученики смогут загрузить задачи для ВНО на своих информационных страницах, выполнить тестовые задания и заполнить бланки ответов. До 19 июня ученики должны внести свои ответы в сервис и получить свои результаты по итогам тестирования», – говорится в сообщении.

Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня. Ознакомиться с процедурой проведения пробного ВНО можно в видеосюжете:

Напомним, что проведение пробного ВНО было отменено в учебных заведениях из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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