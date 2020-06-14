Как пройти пробное ВНО абитуриентам из неподконтрольного Донбасса (Видео)

Пробное ВНО 15 и 17 июня состоится в онлайн режиме. Присутствие учеников на пунктах проведения тестирования не нужна. Соответствующие изменения в условия проведения ВНО были принято правительством. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«15 и 17 июня все ученики смогут загрузить задачи для ВНО на своих информационных страницах, выполнить тестовые задания и заполнить бланки ответов. До 19 июня ученики должны внести свои ответы в сервис и получить свои результаты по итогам тестирования», – говорится в сообщении.

Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня. Ознакомиться с процедурой проведения пробного ВНО можно в видеосюжете:

Напомним, что проведение пробного ВНО было отменено в учебных заведениях из-за роста заболеваемости коронавирусом.