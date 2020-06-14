В «ДНР» показали, как при карантине работают салоны красоты (Фото)

В «ДНР» при карантине салоны красоты не закрывались. Но в их работе сейчас добавились новые требования.

Рабочий день для работников салона начинается с измерения температуры и внесения данных в график. После этого они дезинфицируют инструменты и поверхности в помещении.

«И каждые 2 часа мы обрабатываем поверхности – дверные ручки, кресла, свои рабочие места. Также ведется график обработки поверхностей. В нашем салоне мы используем одноразовые полотенца, шапочки, пелерины, патчи, простыни. После каждого клиента они выбрасываются», – рассказала директор салона красоты Алина Крутушкина.

Перед каждым посетителем мастер маникюра Марина Приходько обрабатывает руки клиента антисептиком. Чтобы клиенты не подхватили грибок и иные инфекции, мастер обрабатывает инструменты в несколько этапов: «Дезинфекция, промыв инструмента, сушка в крафт-пакетах. А для постоянных клиентов есть отдельный ящик, в котором складируем пилочки для ногтей».

«У меня в этом салоне есть собственная пилочка, она упакована в пакетик. Поэтому приходить в салон не боюсь», – говорит посетительница София Болботович.

Приходько отмечает, что мастера маникюра и до карантина работали в масках и перчатках, «поэтому для нас это не в новинку».

Не претерпела серьезных изменений и работа парикмахеров. Единственное, что теперь они должны работать в масках. «Первое время было сложно, но потом привыкли. Еще трудность в том, что клиент не видит полностью своего лица, а ведь это работа еще с эмоциями человека. Опять-таки лямки маски мешают, когда стрижешь височную зону. Но мы снимаем резиночку с ушей, клиент в это время сам придерживает маску. Потом снова полноценно надеваем», – рассказала парикмахер Марина Павлова.

После каждого клиента расчески, шпикули, зажимы и иные инструменты проходят химобработку. Она тоде проводится в несколько этапов. «Под проточной водой мы их моем, удаляем мелкие загрязнения. Второй этап – химический, когда инструмент помещаем в ванночку со специальным раствором. Растворы двух видов – для быстрого замачивания и для долгого. Примерное время замачивание – от получаса. Потом промываем под проточной водой и кладем в сушку. Каждый из мастеров имеет по несколько комплектов инструментов», – пояснила администратор Марина Скрипник.

Тем не менее, в «ДНР» на период карантина жителей просят избегать мест скопления людей и замкнутых пространств, в том числе, и салонов красоты.