В Краматорске возобновили работу фитнес-центры (Видео)

В связи с послаблением карантинных ограничений в Краматорске возобновили работу фитнес-центры.

Каждые два часа поверхности дезинфицируются, проветриваются помещения, стоят антисептики для рук.

«Согласно требованиям, убрали кулер. Людям, конечно, это не нравится, потому что без воды», – говорит владелец одного из фитнес-центров Александр Балабанов.

Количество людей контролируется – прежде чем прийти в фитнес-центр, посетители звонят администратору.

Александр отметил, что во время карантина тренировки не прекращали: «Но мы проводили тренировки на улице – на турниках, брусьях, при необходимости даже камни задействовали. Многие коллеги проводили онлайн-тренировки».

Тренер Юлия Заикина также вела онлайн-консультации. В период карантина людей, которые были постоянно дома, прежде всего, интересовали вопросы правильного питания. «Понятие правильного питания для разных людей – разное, и часто – неправильное. Но когда придерживаются, то девчонки испытывают кайф от себя новых, и их успехи очень вдохновляют. Но многого людей, которые сдаются. И даже получают результат, но все равно сдаются. Потому что это все равно сила воли и в форме нужно держать себя постоянно. Не бывает, что месяц тренировался и питался правильно, а потом вернулся к своему безобразному образу жизни и остался "бабочкой"», – рассказала она.

Заикина а акцентировала, что у девушек часто проблемы возникают с семьями: «Они их не поддерживают. Девочки стремятся правильно питаться, а им говорят – зачем тебе это надо, сядь со мной покушай».

Как сообщалось ранее, в Украине фитнес-центры начали работать с 1 июня, но в Донецкой области это процесс затянулся на полторы недели.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»