Карантин для животных: В Доброполье прекратили стерилизацию бездомных собак (Видео)

С 1 июня на территории города Доброполья и района (Донецкая обл.) ввели карантин по бешенству – жертвой заболевания стал домашний кот в частном секторе. Из-за данного карантина приостановлена городская программа по стерилизации бездомных животных.

Ветеринары общественной организации «Зооконтроль» на днях должны были простерилизовать 45 собак, но успели сделать только 30 операций.

В Госпродпотребслужбе отметили, что во время карантина вакцинацию от бешенства могут осуществлять только государственные учреждения ветеринарной медицины, а операции уличным собакам могут быть опасны как животным, так и людям. «Заболевание может распространиться среди животных, а это может привести к заражению человека. Есть общие заболевания как у человека, так и животного, и это все опасно в нынешних условиях для населения», – говорит Марина Космаченко, и.о. начальника Добропольского райуправления Госпродпотребслужбы.

Сейчас отловленных собак, которых должны были простерелизовать, содержат в клетках на карантине. Ежедневно сюда приезжают волонтеры и представители ветеринарной службы, чтобы накормить животных и вымыть клетки.

Ветеринары говорят, что о карантине узнали уже после начатой работы по отлову собак. «Мы все совместно работаем в этом направлении. Никогда таких ситуация не было. Нас всегла пускали в такие города, даже ждали. Потому что у нас есть подготовленный экипаж, все сотрудники привиты против бешенства», – отмечает ветеринар ОО «Зооконтроль» Татьяна Сестрица.

В Госпродпотребслужбе поясняют, что удержание собак под одной крышей в период карантина – это нарушение законодательства. Потому что все животные в условиях карантина считаются условно-зараженными.

Эти действия волонтеры «Зооконтроля» планируют обжаловать эти действия в суде. А собак, которые сейчас находятся под их присмотром, после карантина отправят в места отлова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»