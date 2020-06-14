В «ДНР» средняя зарплата за год выросла на 24%

В апреле средняя заработная плата в «ДНР» составила 14 929 руб. (6 220 грн по местному курсу валют). Таковы данные отчета «министерства доходов и сборов ДНР» о среднемесячной заработной плате за январь-апрель, передают «Донецкие новости».
В апреле зарплата на 3% снизилась по сравнению с мартом.
Динамика заработной платы, январь-апрель
|
руб.
грн
январь
14 837
6 182
|
февраль
14 639
6 100
март
15 381
|
6 409
апрель
14 929
6 220
Но при этом оплата труда за год выросла на 24%.
Динамика заработной платы, 2019-2020 гг., руб.
Напомним, что в апреле средняя заработная плата в Донецкой области (без учета неподконтрольных территорий) составила 12 473 грн. Таким образом, в «ДНР» уровень оплаты труда вдвое ниже, чем на подконтрольной Донетчине. При этом цены в «республике» аналогичны украинским.