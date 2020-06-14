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В «ДНР» средняя зарплата за год выросла на 24%

14.06.20 16:54
В Донецке / Фото из открытых источников
В Донецке / Фото из открытых источников

В апреле средняя заработная плата в «ДНР» составила 14 929 руб. (6 220 грн по местному курсу валют). Таковы данные отчета «министерства доходов и сборов ДНР» о среднемесячной заработной плате за январь-апрель, передают «Донецкие новости».

В апреле зарплата на 3% снизилась по сравнению с мартом.

Динамика заработной платы, январь-апрель

руб.

грн

январь

14 837

6 182

февраль

14 639

6 100

март

15 381

6 409

апрель

14 929

6 220

Но при этом оплата труда за год выросла на 24%.

Динамика заработной платы, 2019-2020 гг., руб.

Напомним, что в апреле средняя заработная плата в Донецкой области (без учета неподконтрольных территорий) составила 12 473 грн. Таким образом, в «ДНР» уровень оплаты труда вдвое ниже, чем на подконтрольной Донетчине. При этом цены в «республике» аналогичны украинским.

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