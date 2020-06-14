Луганская область получила от Фонда Рината Ахметова современные аппараты ИВЛ

Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали два современных аппарата искусственной вентиляции легких Центральной городской больнице Рубежного в Луганской области. Событие состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» – одной из главных составляющих большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сегодня, 14 июня сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд передает государственным учреждениям здравоохранения 32 аппарата ИВЛ. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. Удалось выполнить практически невозможную задачу. Ведь аппараты ИВЛ пришлось искать по всему миру тогда, когда спрос на них стремительно возрос. Но эти сложности позади, и мы передаем современное оборудование в государственные медучреждения в самых разных уголках страны. Таким образом, высококачественная медицинская помощь будет доступна максимально большому числу людей. А поскольку работать аппараты будут долгие годы, будут спасены тысячи жизней», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Вручая сертификат на аппараты ИВЛ, представитель ДТЭК Виталий Шевченко отметил, что региону крайне необходима поддержка в борьбе с распространением коронавируса. «Только совместными усилиями представителей общества, бизнеса и власти мы способны помочь стране в решении тех вопросов, которые стоят перед ней в этой чрезвычайной ситуации», – сказал он

«Я хотел бы очередной раз поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь Луганской области. Мы уже получали защитные костюмы для медиков и экспресс-тесты, а теперь дождались аппаратов ИВЛ. Я знаю, что за них в мире шла настоящая борьба. И все же, у нас они появились как раз вовремя», – отметил руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Новые аппараты ИВЛ впечатлили медиков не только своими возможностями, но и внешним видом.

«От себя лично и всех медицинских работников больницы хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за неоценимую помощь и понимание проблем здравоохранения. Мне даже сложно представить, что это именно аппарат ИВЛ – настолько он современный и крутой. Это аппарат высокого класса. Большое спасибо», – сказал директор Центральной горбольницы Рубежного Эдуард Кравченко.

Кроме того, медики получили сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, которая будет сшита по спецзаказу.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал Луганской области 30 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса, 6000 защитных костюмов для медиков, аксиометры, пульсометры, средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось, аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Львова, Ивано-Франковска, Краматорска, Константиновки и Бахмута. Всего государственным учреждениям здравоохранения будет передано 200 единиц самых современных моделей этой техники.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.