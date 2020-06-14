Угольщики и энергетики: В «ДНР» озвучили сферы, в которых самые высокие зарплаты

В «ДНР» самые высокие зарплаты получают работники угольной отрасли, поставки электроэнергии и образования. Таковы данные отчета «министерства доходов и сборов ДНР» о среднемесячной заработной плате за январь-апрель, передают «Донецкие новости».

Меньше всего зарабатывают транспортники, работники складского хозяйства, почтовой и курьерской служб.

Среднемесячная заработная плата по основным видам экономической деятельности за январь-апрель 2020 года

Виды экономической деятельности Средняя зарплата в % к среднему уровню по экономике Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство 12 810 руб. (5 338 грн) 85,8 Промышленность 15 024 руб. (6 260 грн) 100,6 добыча каменного угля 17 205 руб. (7 169 грн) 115,2 производство кокса и продуктов нефтепереработки 15 276 руб. (6 365 грн) 102,3 металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 15 871 руб. (6 613 грн) 106,2 поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 16 266 руб. (6 778 грн) 108,9 Строительство 11 909 руб. (4 962 грн) 79,7 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 12 428 руб. (5 178 грн) 83,2 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 10 889 руб. (4 537 грн) 72,9 Образование 16 118 руб. (6 716 грн) 107,9 Здравоохранение и предоставление социальной помощи 15 709 руб. (6 545 грн) 105,2

Как сообщалось ранее, в апреле средняя заработная плата в «ДНР» составила 14 929 руб. (6 220 грн).