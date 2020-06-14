RU
Все новости

Угольщики и энергетики: В «ДНР» озвучили сферы, в которых самые высокие зарплаты

14.06.20 17:02
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» самые высокие зарплаты получают работники угольной отрасли, поставки электроэнергии и образования. Таковы данные отчета «министерства доходов и сборов ДНР» о среднемесячной заработной плате за январь-апрель, передают «Донецкие новости».

Меньше всего зарабатывают транспортники, работники складского хозяйства, почтовой и курьерской служб.

Среднемесячная заработная плата по основным видам экономической деятельности за январь-апрель 2020 года

Виды экономической деятельности

Средняя зарплата

в % к среднему уровню по экономике

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство

12 810 руб. (5 338 грн)

85,8

Промышленность

15 024 руб. (6 260 грн)

100,6

добыча каменного угля

17 205 руб. (7 169 грн)

115,2

производство кокса и продуктов нефтепереработки

15 276 руб. (6 365 грн)

102,3

металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

15 871 руб. (6 613 грн)

106,2

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха

16 266 руб. (6 778 грн)

108,9

Строительство

11 909 руб. (4 962 грн)

79,7

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

12 428 руб. (5 178 грн)

83,2

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность

10 889 руб. (4 537 грн)

72,9

Образование

16 118 руб. (6 716 грн)

107,9

Здравоохранение и предоставление социальной помощи

15 709 руб. (6 545 грн)

105,2

Как сообщалось ранее, в апреле средняя заработная плата в «ДНР» составила 14 929 руб. (6 220 грн).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк