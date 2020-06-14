Угольщики и энергетики: В «ДНР» озвучили сферы, в которых самые высокие зарплаты

В «ДНР» самые высокие зарплаты получают работники угольной отрасли, поставки электроэнергии и образования. Таковы данные отчета «министерства доходов и сборов ДНР» о среднемесячной заработной плате за январь-апрель, передают «Донецкие новости».
Меньше всего зарабатывают транспортники, работники складского хозяйства, почтовой и курьерской служб.
Среднемесячная заработная плата по основным видам экономической деятельности за январь-апрель 2020 года
|
Виды экономической деятельности
Средняя зарплата
в % к среднему уровню по экономике
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство
12 810 руб. (5 338 грн)
|
85,8
Промышленность
15 024 руб. (6 260 грн)
100,6
добыча каменного угля
|
17 205 руб. (7 169 грн)
115,2
производство кокса и продуктов нефтепереработки
15 276 руб. (6 365 грн)
102,3
металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
15 871 руб. (6 613 грн)
106,2
поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
16 266 руб. (6 778 грн)
108,9
Строительство
11 909 руб. (4 962 грн)
79,7
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
12 428 руб. (5 178 грн)
83,2
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
10 889 руб. (4 537 грн)
72,9
Образование
16 118 руб. (6 716 грн)
107,9
Здравоохранение и предоставление социальной помощи
15 709 руб. (6 545 грн)
105,2
Как сообщалось ранее, в апреле средняя заработная плата в «ДНР» составила 14 929 руб. (6 220 грн).