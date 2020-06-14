Комаровский рассказал, убьет ли жара вирус COVID-19

Не факт, что с наступлением летней жары COVID-19 станет проявляться меньше. Пока нет официальных доказательств, что ультрафиолет разрушает вирус. Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

«Пока это только предположение. Многие эпидемиологи на это надеются, но точных данных еще нет», – сказал доктор Комаровский.

Он призвал украинцев не отказываться от средств защиты, все также тщательно мыть руки и пользоваться санитайзером, проветривать помещения и соблюдать социальное дистанцирование.

«Если же вы в группе риска, то не ходить в многолюдные места и не ездить в общественном транспорте. А если вынуждены выйти из дома, то не подходить к другим людям ближе, чем на 1,5 метра», – продолжил врач.

В связи с начавшимися летними ветрами Комаровский обратил внимание, что с потоками пыли вирус не переносится. «С эпидемиологической точки зрения возможность заразиться таким образом – исключительно теоретическая. Практически с пылевыми частицами не переносится достаточное количество вируса, чтобы вызвать заражение. Вирус сохраняется длительное время именно в капельках влаги. А при ветре у пыли практически нулевая влажность. Так что активности у вируса никакой», – пояснил медик.

«Поэтому и дезинфекция улиц – это деньги, выброшенные на ветер», – добавил он.

Комаровский считает, что коронавирусом в Украине в целом переболеют не все, а малая часть населения. «Например, в Китае, где 1,5 миллиарда жителей, заболело чуть больше 80 тысяч человек. Остальные остались здоровыми», – провел сравнение он.

Тем не менее при к болезни можно подготовиться, для этого нужно:

выучить правила профилактики;

иметь дома запас продуктов;

иметь в доме запас лекарств для лечения своих хронических болезней;

иметь запас лекарств для симптоматического лечения ОРВИ;

не нервничать и не нагнетать панику.

«А витамины – это больше психотерапия, для профилактики коронавируса мультивитамины не подходят. Хотя прием витамина D, например, не помешает любому человеку в любом возрасте», – заключил Комаровский.