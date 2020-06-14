Без транспорта и работы: Как на линии разграничения выживает село Троицкое (Видео)

Жители прифронтового села Троицкое (Попаснянский р-н, Луганская обл.) живут без общественного транспорта, работа здесь есть не у каждого.

Село находился на линии разграничения, наиболее тяжелые бои здесь были в 2014-2015 годах, но местные и сейчас каждую ночь слышат взрывы. «Стреляют каждую ночь, каждый божий вечер. Но хорошо, что хоть по селу не стреляют. Бьют больше по окраине», – рассказывает Алла Курган.

Алла живет в Троицком более 20 лет, работает в местном магазине продавщицей. Из-за боевых действий детей вывезла в соседнюю Донетчину. По ее словам, при карантине жить в селе стало еще труднее.

«Еще хуже стало жить. В хорошую сторону ничего не поменялось. Ничего. И вот весь карантин, представьте: автобусов не было, ну, сейчас пустили нам два раза в неделю автобус, но это все равно не навсегда. Мы не знаем, будет ли он ездить через неделю. Просто перевозчику невыгодно сюда ездить», – говорит женщина .

Всю жизнь прожила в Троицком и Елена Щербань. Женщина рассказывает, что люди уезжают из села из-за отсутствия работы, общественного транспорта и боевых действий. «Невозможно было в город выехать, лекарства нормально купить. Напряжение, нервы, здоровье ухудшается», – описывает Елена.

По данным последней переписи населения, в Троицком проживает около 1 400 человек. По словам местных – не более 800.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»