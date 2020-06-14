Призыв на Донетчине: В Волновахе команды уже укомплектована полностью

В Волновахе (Донецкая обл.) продолжается весенний призыв. По сравнению с прошлыми сезонами, количество желающих пойти на срочную службу увеличилось. За июнь команды укомплектовали на 100%. Об этом рассказал заместитель военного комиссара Волновахского военкомата Константин Сергиенко.

На входе в военкомат призывникам дезинфицируют ноги, затем проверяют температуру и обрабатывают руки антисептиком.

17-летний Александр сюда приехал из села Валерьяновка. Медкомиссию проходит для поступления в военную академию. «У меня отец и брат служили в зоне АТО. Мне тоже нравится защищать свое государство», – говорит парень.

24-летний Антон хочет попасть в ВСУ на контракт. «Я считаю, что каждый мужчина должен отслужить», – отмечает он.

На медкомиссии сначала призывники проходят собеседование и психологические тесты. «Это 7 методик, по которым мы определяем, например, слухо-речевую память. Это нам позволяет потом ребят правильно распределить по командам», – поясняет психолог Татьяна Смолянинова.

Также парням меряют давление, и потом направляют на покабинетный обход – хирург, стоматолог, терапевт, окулист

В этом году в армию призывают парней от 18 до 27 лет, служба длится – полтора года, а для тех, кто имеет высшее образование – год.

«Если у кого-то из врачей возникает вопрос по состоянию здоровья призывника, мы его направляем на обследование – или амбулаторное, или стационарное. По статистике, у 65-70% призывников мы находим какую-нибудь патологи», – рассказал старший врач медкомиссии Волновахского военкомата Григорий Криволап.

Медицинская комиссия при военкомате работает с 23 мая. На время карантина с призывниками работали индивидуально. «Мы не вызывали массово людей. Это были индивидуальные вызовы. Изучение проводили по документам», – говорит заместитель военного комиссара Волновахского военкомата Константин Сергиенко.

Призыв продлится до конца июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»