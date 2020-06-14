Донбасс готов к дальнейшему ослаблению карантина

По итогам прошедшей недели в Донецкой и Луганской областях сохраняются условия, соответствующие второму этапу карантина, который предусматривает постепенное ослабление запрещающих мероприятий. Таковы данные эпидемиологической ситуации по состоянию на сегодня, 14 июля, которые публикует Министерство здравоохранения Украины.

Чтобы в регионе продолжались ослабления адаптивного карантина, который в Украине будет действовать до 22 июня, эпидемиологическая ситуация в области по итогам 7-ми дней должна соответствовать трем основным критериям:

инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – этот показатель должен составлять менее 12 на 100 тыс. населения (недельный уровень заболеваемости 100 тыс. населения в период условного пика эпидемии по Украине +50%);

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста);

охват тестированием не ниже уровня инцидентности (то есть среднее количество тестирований методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должен составлять более 12 на 100 тыс. населения.

И на данный момент из 28 регионов Украины эти критерии соблюдаются у 15 областей (в том числе Донецкой и Луганской).