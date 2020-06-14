RU
Все новости

В России возобновляют работу консульства Украины

14.06.20 19:21
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

15 июня после трехмесячного перерыва, несмотря на неутешительные цифры количества больных COVID-19 в России, возобновляется консульский прием в дипломатических учреждениях Украины в России. Об этом рассказал Тарас Малышевский, генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону, передает «Громадське радіо».

Завтра граждане Украины могут получить консульские услуги в дипломатических представительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Речь идет о вопросах относительно нотариальных действий, регистрации гражданства по рождению, регистрации актов гражданского состояния, проверки принадлежности к украинскому гражданству, легализации и истребования документов, выдачи загранпаспортов.

Сейчас решается вопрос целесообразности ношения маски и перчаток на приеме у консула.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк