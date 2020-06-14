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Участникам пробного ВНО вернут деньги, – МОН

14.06.20 19:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Участникам пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО), которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены деньги из-за невозможности проведения данного тестирования на базах учебных заведений. Такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-сужба Министерства образования и науки.

МОН совместно с Минфином готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО.

Зарегистрированные пользователи смогут сдать пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома.

Пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона. В стоимость пробного ВНО входит оплата услуг за значительный объем работ, как:

  • составление тестов;
  • перевод этих тестов на языки национальных меньшинств;
  • подготовка, печать и комплектование тестовых тетрадей, бланков ответов и информационных бюллетеней;
  • доставка материалов в пункт тестирования;
  • оплата труда работникам, которые вовлечены в организацию и проведение;
  • выполнение мероприятий по определению результатов пробного ВНО.

В этом году для выполнения рекомендаций по безопасному проведению тестирования региональные центры оценивания качества образования также закупали средства индивидуальной защиты и дезинфекции для пробного ВНО.

Подробная информация о возврате средств участникам пробного ВНО будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования.

Как сообщалось ранее, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях.

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