Таких легких никогда не видел: Судмедэксперт рассказал, как вскрывал умершего от коронавируса

Некоторым пациентам с COVID-19, которых не удалось спасти в больнице, приходится вскрывать, чтобы подтвердить диагноз. Судмедэксперт из Бахмута Руслан Федонюк рассказал о том, как в морге проводил вскрытие умершего от коронавируса мужчины, передает «Вільне радіо».

До этого случая Федонюк уже работал с пациентами, которые умерли от обычной пневмонии и теми, смерть которых вызвали птичий, свиной и сезонный грипп. В начале мая на столе для вскрытия у него оказался умерший от COVID-19.

«Насколько я помню, то в больницу, в стационар, пациент поступил 29 апреля в Светлодарск, затем был переведен в Бахмут. Но 1 мая он умер. Мы должны были вскрывать 2 мая, но так как за день до этого было 2 убийства, то 2 мая занялись телами по убийству, ведь для следствия это важно. И мы отложили вскрытие пациента с коронавирусом на 4 мая (т.к. 3 был выходной). В какой-то степени это нас спасло. Потому что о том, что умерший болел COVID-19 я узнал 3 мая поздно вечером. Нам повезло, что на момент вскрытия мы уже знали о диагнозе», – вспоминает Федонюк.

Судмедэксперты надели средства индивидуальной защиты (комбинезоны защитные, как положено 2 пары перчаток, защитные очки, респиратор, защитный щиток на лицо) и приступили к работе. «Работать в этом очень неудобно. Во-первых – комбинезоны плотные. Ведь ты не просто оделся и стоишь над телом, а нужно работать: нужно делать распилы, пилить кости, доставать органы, смотреть это все и это все тяжелый труд. Запотевают очки, респиратор и щиток – ничего не видно», – отмечает медик.

«При вскрытии было ощущение, что я таких легких никогда не видел. У меня небольшой опыт с умершими от осложнений при заболевании COVID-19, но в этом случае были поражены легкие. При пневмонии ткань легких должна быть как бы водянистая, рыхлая. А эта пневмония не похожа на любую другую. Это похоже на какие-то застойные явления в легких, плюс эта ткань плывущая. Она не держится на разрезе, не держит форму, очень сильно выраженный отек и очень это все пропитано кровью. Цвет легкого почти не отличается. Может, становится немного насыщеннее», – описывает Федонюк увиденное.

Через 3 дня биоматериал на ПЦР-тест взяли у самих судмедэкспертов. «Направили на исследование в Славянск. Но результатов мы ждали 2 недели, ровно 2 недели. То есть за этот период, если бы я и мой коллега болели, можно было бы либо умереть, либо выздороветь. Ну не дай бог я заболел бы, я бы за 2 недели успел столько людей заразить, что это просто кошмар», – возмущается собеседник.

Любой человек, который имеет тяжелые хронические болезни, может умереть от любой респираторной инфекции, принципы которой вызывает и COVID-19. «Он просто осложняет течение болезни, как и сахарный диабет и др. В повседневной жизни стоит быть осторожным как и всегда, не только во время эпидемии. Прежде всего, необходимо мыть руки. Ничего нет лучшего, как после того как вы проехались в транспорте, трогали все за поручни, ручки дверей, магазинов, вы просто придете домой помоете руки и все», – советует эксперт.