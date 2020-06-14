Еже у одного «слуги народа» диагностировали СOVID-19

У депутата из фракции «Слуга народа» Максима Перебийноса диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает «LIGA.net».

По ее словам, сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции.

На этой неделе, по информации Кравчук, комитет, в который входит Перебийнос, проводил заседание в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе парламентарий был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал Перебийнос.

В целом уже известно о свыше 15 случаях заболевания коронавирусом среди народных депутатов Украины. В «Слуге народа» заболели несколько нардепов, последний случай COVID-19 зафиксировали у Валерия Божка.

Также сообщалось о заражении депутата от «Батькивщины» Олега Мейдыча, после которого вся фракция ушла на самоизоляцию. Среди нардепов из Донбасса инфекцией переболели Сергей Шахов, Вадим Новинский, Руслан Горбенко.

В июне коронавирус выявили у супруги президента Украины Владимира Зеленского, сам глава государства не заражен.