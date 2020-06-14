На «Станице» – аншлаг: Ситуация на линии разграничения 14 июня (Фото)

Сегодня, 14 июня, на КПВВ «Станице Луганской» отмечался аншлаг. Об этом сообщает БФ «Право на захист» («Право на защиту»).

«Ни жара и палящее солнце, ни риск бесполезно потратить время не остановили людей – сегодня только со стороны подконтрольной территории на пересечение ожидали более 100 человек», – уточняют правозащитники.

В итоге, на подконтрольную территорию из «ЛНР» сегодня прошло 75 человек. Двое из них целью пересечения указали прохождения Внешнего независимого оценивания (ВНО). Именно они были освобождены от необходимости самоизоляции и установления мобильного приложения «Дій вдома». А 45 человек установили приложение и направились на самоизоляцию, а 11 человек были направлены на обсервацию.

С подконтрольной Украине территории в «ЛНР» прошло 106 человек.