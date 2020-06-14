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Яценюк не получал повестку в суд по делу Януковича, но готов свидетельствовать

14.06.20 23:16
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: nv.ua

Арсений Яценюк не получал повестку о вызове в суд в качестве свидетеля на завтрашнее заседание по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Однако готов дать показания в качестве свидетеля по этому делу и публично обращается в суд сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с его участием. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Ольга Лаппо, пресс-секретарь Арсения Яценюка.

«В СМИ со ссылкой на адвоката Януковича появилась информация, что завтра в Апелляционном суде Киева планируется допрос в качестве свидетеля Арсения Яценюка по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Арсений Яценюк давал все соответствующие показания в суде первой инстанции и готов безотлагательно дать показания в Апелляционном суде. Суд первой инстанции вынес приговор и признал Януковича В.Ф. виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы», – сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, никакой повестки о вызове в качестве свидетеля на завтрашнее заседание Яценюк не получал. «Однако в качестве свидетеля по этому делу публично обращается к суду с просьбой сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с участием Арсения Яценюка», – отметила она.

«Правду и право никто не уничтожит. Он будет их защищать», – резюмировал Лаппо.

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