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В Донецке за рулем умер водитель автобуса, – соцсети (Фото)

15.06.20 08:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке за рулем автобуса умер водитель. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, 14 июня на остановке «22 училище» в жилмассиве Текстильщик умер водитель автобуса, следовавшего по маршруту №42.

По словам жителей Донецка, одной из причин трагедии могла стать жара: автобус не оборудован кондиционером, водитель ехал в защитной маске.

«Он успел остановить автобус как раз на остановке... Очень много людей было в автобусе (в том числе с детками), все наблюдали и сопереживали, но откачать его так и не удалось... Умер за рулем. "Скорая" спасти не смогла… Он в кабине водителя на руль упал, "скорая" пыталась что-то колоть, не помогло, его потом вынесли, чтобы уложить на ровную поверхность», – отмечают очевидцы.

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