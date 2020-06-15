В Донецке за рулем умер водитель автобуса, – соцсети (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке за рулем автобуса умер водитель. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, 14 июня на остановке «22 училище» в жилмассиве Текстильщик умер водитель автобуса, следовавшего по маршруту №42.

По словам жителей Донецка, одной из причин трагедии могла стать жара: автобус не оборудован кондиционером, водитель ехал в защитной маске.

«Он успел остановить автобус как раз на остановке... Очень много людей было в автобусе (в том числе с детками), все наблюдали и сопереживали, но откачать его так и не удалось... Умер за рулем. "Скорая" спасти не смогла… Он в кабине водителя на руль упал, "скорая" пыталась что-то колоть, не помогло, его потом вынесли, чтобы уложить на ровную поверхность», – отмечают очевидцы.