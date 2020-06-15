ФК «Колос» – ФК «Шахтер»: Обзор матча

В матче 26-го тура Премьер-лиги ФК «Шахтер» встречался с «Колосом». Об этом пишет пресс-служба «горняков».

«Оранжево-черные» (65 очков) после возобновления сезона одержали 2 победы, нарастили преимущество над преследователями до 16 баллов и стали еще ближе к досрочному чемпионству. Ковалевцы (26 очков), напротив, оба своих матча проиграли и вряд ли смогут подняться выше шестой позиции в таблице. «Горняки» вышли на поле в футболках в поддержку травмированного Исмаили, а в стартовом составе появились Маркиньос Сиприано, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес.

Футболисты «Колоса», помня об опыте предыдущих встреч с чемпионом, где они пропустили 10 мячей, решили максимально сконцентрироваться на обороне и в первом тайме в этом преуспели. Подопечным Луиша Каштру было непросто преодолевать компактную и организованную защиту хозяев, а потому и острые моменты возникали не так часто. В дебюте эффектными сейвами отметились голкиперы: Волынец дотянулся до мяча после выстрела Патрика из полукруга штрафной, а Трубин потащил опасный удар головой от Лысенко. Далее на поле было много борьбы, фолов и пауз, а следующий всплеск активности случился незадолго до перерыва. Для разминки Трубин справился с ударом Вильхамссона, а Степаненко издали пробил рядом со штангой, но лучшие шансы отличиться были у Мораеса. Сначала Жуниор запустил мяч над перекладиной после прострела Додо, а затем форвард был сбит в штрафной площади, однако арбитр зафиксировал в этом эпизоде спорный офсайд.

Впрочем, уже в дебюте второй половины атака «Шахтера» взяла свое. Если удар Степаненко после корнера приняла на себя перекладина, то уже в следующем моменте Марлос классной передачей отрезал защитников, а все тот же Мораес красиво перебросил вратаря – 0:1. Ковалевцам пришлось срочно менять план на поединок и перестраиваться на более активную игру, однако ничего кроме фланговых прострелов и дальних ударов они не генерировали. Хотя и эта тактика могла принести успех: на 74-й минуте Анатолий Трубин спас «горняков» после мощного удара Богданова в девятку. В середине тайма на «Олимпийский» обрушился ливень, и на тяжелом газоне темп совсем замедлился. В концовке наставники пытались оживить матч заменами, однако на итог они никак не повлияли.

1:0 – «Шахтер» минимально обыгрывает «Колос». Теперь команда Луиша Каштру в шаге от чемпионства. 13-й титул «горняки» могут оформить уже в следующем туре – 20 июня в 19:30 они будут принимать «Александрию».

«Колос» (Ковалевка) – «Шахтер» (Донецк) – 0:1 (0:0)

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей

Гол: 0:1 Мораес (48)