Антирекорд по заболеваемости COVID-19 на Донетчине: Кто и где заболел (Карта)

На Донетчине в течение суток 14 июня лабораторно подтверждены 42 новых случая COVID-19, и это антирекорд по заболеваемости. Об этом проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Глава области детализировал информацию о новых выявленных заболевших:

в Краматорске – 8 человек (17-летняя девушка, женщины 22, 44, 45, 50 и 67 лет, мужчины 24 и 52 лет);

Дружковке – 6 человек (13-летняя девушка, 38-летний мужчина и женщины 42, 48, 51 и 53 лет, все взрослые – медработники);

Марьинском районе – 6 человек (мужчины 55, 61 и 79 лет, один из них – медработник, женщины 45, 61 и 71 лет);

Селидово – 4 человека (57-летняя женщина, 5-летний мальчик, 17-летний парень, 43-летний мужчина);

Бахмуте – 4 человека (женщины 41, 49, 72 и 80 лет);

Бахмутском районе – 2 человека (39-летняя женщина и 63-летний мужчина);

Шаховской ОТГ – 2 человека (женщины 44 и 46 лет, одна из них – медработник);

Добропольском районе – 2 человека (парень 13 лет и девушка 19 лет);

Новогродовке – 2 человека (57-летний мужчина и 72-летняя женщина);

Лиманской ОТГ – 2 человека (мужчины 62 и 74 лет);

Соледарской ОТГ – 44-летняя женщина;

Александровской ОТГ – 71-летний мужчина.

Авдеевке – 33-летняя женщина;

Константиновке – 73-летний мужчина.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 334 случая COVID-19, их них: