На Донетчине в воскресенье утонули двое мужчин

В Славянском и Никольском районах Донецкой области в воскресенье, 14 июня, утонули двое мужчин. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в 11:00 спасатели получили сообщение о том, что на р. Северский Донец возле с. Стародубовка Славянского района утонул человек.

«Личный состав отделения подводного разминирования группы специальных пиротехнических работ части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования АСО СН Главного управления, прибывший на место происшествия, с помощью водолазного оборудования обнаружили на глубине 9 м и на расстоянии 30 м от берега тело утонувшего мужчины, изъял его на берег и передал сотрудникам Национальной полиции», – рассказали в ГСЧС.

В 20:27 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае на воде, который произошел на водохранилище «Старокрымское» в с. Касьяновка Никольского района.

«На место происшествия выехали специалисты отделения части водолазных поисково-спасательных работ группы поисковых водолазно-спасательных работ части водолазных поисково-спасательных работ АСО СН Главного управления. Спасатели с помощью водолазного оборудования обнаружили на глубине 0,5 м и на расстоянии 10 м от берега тело мужчины, изъяли его на берег и передали сотрудникам Национальной полиции», – сообщили в пресс-службе.