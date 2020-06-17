Жительница Донецка показала свои покупки из «Сигмаленда» (Фото)

Жительница неподконтрольного урканиским властям Донецка Екатерина побывала в супермаркете «Сигмаленд» (открыт на захваченных мощностях «Ашана»).
Свою покупку Екатерина показала в соцсети. Дончанка купила (цена за 1 кг, если не указано иное):
- пельмени «По-домашнему» (800 г) – 219 руб. (95 грн по местному курсу на 17.06.2020);
- котлеты «Вкусные» (300 г) – 65 руб. (28 грн);
- макароны «Перья» (450 г) – 41 руб. (18 грн);
- вермишель быстрого приготовления (большая пачка) – 28 руб. (12 грн);
- вермишель быстрого приготовления (маленькая пачка) – 9 руб. (4 грн);
- спагетти (упаковка) – 36 руб. (16 грн);
- корм для котов – 116 руб. (50 грн);
- консервы «Иваси» (баночка) – 70 руб. (30 грн);
- морковь урожая прошлого года – 25 руб. (11 грн);
- помидор на ветке – 78 руб. (34 грн);
- абрикосы – по 184 руб. (80 грн);
- нектарин – 174 руб. (76 грн);
- огурец – 55 руб. (24 грн);
- балык толстолобика слабосоленый – 599 руб. (260 грн);
- сахар – 31 руб. (13 грн);
- майонез с чесноком и грибами (упаковка) – 55 руб. (24 грн);
- чистящий порошок (баночка) – 36 руб. (16 грн);
- чипсы «Московский картофель» (150 г) – 80 руб. (35 грн);
- вино красное в тетрапаке (1 л) – 150 руб. (65 грн);
- масло подсолнечное – 62 руб. (27 грн);
- вода «Нагутская» – 28 руб. (12 грн);
- пиво (2,5 л) – 115 руб. (50 грн);
- смесь хлопьев (пачка) – 28 руб. (12 грн).
Также жительница Донецка приобрела мясные, молочные продукты и хлебные изделия:
- пончик с ореховой начинкой – 2 шт – 16 руб. (7 грн);
- голень – 120 руб. (51 грн);
- плавленый сырок (90 г) – 31 руб. (13 грн);
- батон нарезной – 42 руб. (18 грн);
- лаваш (1 шт.) – 23 руб. (10 грн);
- сдобная булка с маковой начинкой (360 г) – 38 руб. (17 грн);
- свинина поджарка – 219 руб. (95 грн);
- сыр «Черный принц» – 464 руб. (202 грн);
- сыр «Милкавита» – 395 руб. (172 грн);
- сыр «Милкавита Пармезан» 546 руб. (237 грн);
- колбаса вареная с молоком – 240 руб. (104 грн);
- сметана (15%) – 55 руб. (24 грн).
Женщина купила и сладости:
- арахис в сладкой оболочке – 278 руб. (121 грн);
- соломка – 103 руб. (45 грн);
- пряники с малиной – 110 руб. (48 грн);
- овсяное печенье – 124 руб. (54 грн).
Общий чек покупки составил 3575 руб. (1554 грн).