Цветущие пионы и новые захоронения: Как выглядит кладбище возле Донецкого аэропорта (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Александр побывал на Новоигнатьевском (Иверском) кладбище, примыкающем к разрушенному аэропорту. Как оно выглядит сейчас, мужчина показал в соцсети.

Александр отметил, что территорию вокруг Иверского женского монастыря оградили забором. В самом здании, сильно пострадавшем от обстрелов, по-прежнему проводятся богослужения. Рядом возводят новый храм или монастырь – фундамент был залит в прошлом году, а сейчас уже строят 2-й этаж.

Кладбище зарастает травой и деревьями, во многих местах цветут пионы и другие цветы. «Свободно пускают сюда, никаких проблем нет… Людей, правда, нет», – сообщил дончанин.

Александр прошел по центральной дорожке – прямо от храма. Многие памятники разрушены или повреждены. Есть и новые захоронения. По словам мужчины, разрешают хоронить тем, у кого здесь уже похоронены родственники.

Вплотную к кладбищу примыкает разрушенный аэропорт.