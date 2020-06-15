Как живет бизнес на центральной улице Донецка и можно ли арендовать помещение (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец прошелся по центральной улице города – улице Артема.

Мужчина показал, как живет бизнес на этой улице, можно ли сейчас взять в аренду помещение.

Дончанин начал прогулку не с самого начала ул. Артема, с ж/д вокзала, а с торгового центра «Северный». Рядом – сразу несколько пустующих помещений: бывшее отделение банка, спортлотерея «Фаворит». Автосалон Geely – не работает, помещение сдается в аренду.

Магазинчики возле «Донецк Сити» – не работают. Bosh Semens – закрыт, написано, что идет ремонт. «Насколько мне известно, 7-й год идет ремонт здесь», – сообщил дончанин.

Закрыты охотничий магазин и магазин автозапчастей, одежды. ТРЦ «Донецк Сити» работает, но людей немного, парковка практически пуста. На углу возле «Донецк Сити» торговая точка сдается в аренду.

Музыкальная школа на 1-м этаже 5-этажки – работает. Над входом – флаг «ДНР». Китайский ресторанчик и швейная мастерская по соседству – сдаются.

Широко известный магазин «Черчилль», где продавали табак и алкоголь, не работает. неподалеку еще одна торговая точка сдается в аренду.

Житель Донецка отметил, что даже маленькие торговые точки – площадью 10-15 метров – не работают. «А раньше все это сдавалось, функционировало полноценно», – сказал он.

Магазин «Ковры и гобелены» не работает. На кафе и бутике вблизи «налоговой» также имеются объявления о сдаче в аренду с номерами телефонов.

Закрыта пиццерия. «Боролись они за свое существование, но все-таки закрылись», – сообщил Игорь.

Не работают аптеки, кофейня «Изба», салон меха «Донателла», магазин обуви «Интертоп», магазин спортивных товаров «Спортмастер», магазин игрушек «Пеликан», магазин «Саквояж», «Эскада Спорт».

Рядом с детским миром открылся магазин одежды «Лайк». Он занимает большое помещение, и пока что работает. Далее по улице открыта полиграфия «Хамелеон». Не функционирует салон красоты. Спорткафе, что не работало долгое время – открылось.

Дончанин прошел до памятника Артему, показав по дороге закрытые магазин «Крокус» и архитектурную студию. По словам Полтавца, неработающие заведения можно сразу увидеть по неухоженным фасадам и крылечкам, раскрошившейся плитке у входа.