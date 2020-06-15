COVID-19: За сутки в Украине заболели 656 человек

За минувшие сутки в нашей стране коронавирусом заболели 656 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 656 человек. Из них 56 детей и 43 медработника. Были госпитализированы 129 человек. Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровел 171 пациент. В целом за все время пандемии заболели 31810 человек. Из них 2350 детей и 5537 медработников. При этом в целом выздоровели 14253 человека. Летальных случаев 901», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (136), Закарпатской (48) областях, а также г. Киеве (53).

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 334 случая COVID-19, в Луганской – 57.