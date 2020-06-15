Занятия для воспитанников спортшкол пока не проходят: В «ДНР» открыли бассейны для посещений (Фото)

В «ДНР» открыли бассейны для посещений. При этом действуют определенные ограничения. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

В первые дни после открытия бассейна в Горловке в нем стали появляться посетители. Чтобы поплавать в бассейне, уверяют в «республике», все должны придерживаться определенных правил: при посещении учреждения необходимо соблюдать масочный режим, а в самой воде может находиться не более 7 человек.

В день могут заниматься 5-6 групп. При формировании групп желающих заниматься в бассейне обязательно назначается тренер. То есть, каждая группа имеет тренера, который вместе с плавающими находится в бассейне.

Пловцы, которые долгое время не могли тренироваться, отмечают, что с радостью возвращаются к любимому виду спорта.

Как рассказала медсестра, работающая в спортшколе №1, в которой расположен бассейн, перед входом всем обязательно измеряется температура тела. Температура воды в бассейне – 27 градусов. Обработка проводится после каждой группы и каждые 2 часа.

Учебно-тренировочные занятия для воспитанников спортшкол пока не проходят: учащиеся находятся на летних каникулах, и спортивные группы не занимаются. В бассейне занимаются только абонементные группы.

У каждого посетителя бассейна при себе должна быть медсправка, а дети до 14 лет могут плавать лишь в сопровождении взрослых.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube