Непогода: На Донбассе без света остались 24 населенных пункта

В результате ухудшения погодных условий в ночь на 15 июня в Луганской области оказались обесточенными 19 населенных пунктов, в Донецкой – 5. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская – 93, Киевская – 28, Черниговская – 21, Луганская – 19 , Донецкая – 5, Тернопольская – 5, Черновицкая – 3, Кировоградская – 2 и Запорожская – 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго», – говорится в сообщении ГСЧС.