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«Императрица», «Илиос», «Айсберг»: В Донецке показали распустившиеся розы (Фото)

15.06.20 10:09
Донецк /
Донецк / / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке коммунальщики с 2016 года высадили в городе более 34 тыс. кустов роз различных сортов. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В городе Донецке произрастает более 1 млн роз 20 различных сортов. Только с 2016 года высажено более 34 тыс. кустов роз», – уверяют в «ДНР».

Выращенные на коммунальном предприятии «Клен» цветы также растут в Макеевке и Дебальцево. Кроме того, этой осенью в Донецке планируется высадить еще порядка 10 тыс. кустов роз. Растения имеют широкую палитру цветов, а также различные размеры бутонов. К сортам роз с крупными бутонами относится группа чайно-гибридных роз: «Глория Дей», «Стар 2000», «Черная Магия», «София», «Дам де Клер», «Фольклер», «Скайлайн» и «Императрица». Более мелкими бутонами обладает группа парковых роз: «Шери», «Арроу», «Илиос», «Айсберг».

Житель Донецка Александр Валентинович показал розы, которые распустились в городе. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

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