Сводка из зоны ООС за 14 июня: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

по оборонным укреплениям вблизи Луганского – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Орехово и Травневого, а также у Хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы опорных пунктов:

вблизи Авдеевки и Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из станковых и ручных противотанковых гранатометов;

у Песок – из снайперского оружия.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

В «ДНР» сообщают, что «военные Киева за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 15 единиц. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Под огнем оказались районы поселка Минеральное, расположенного вблизи Ясиноватой, окрестности поселков шахты "Трудовская" и Александровка на западе Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Лозовое. Огонь велся из противотанкового ракетного комплекса, минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС)».