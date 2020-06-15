Жители неподконтрольного Донбасса выберут Украину: Представитель Украины в ТКГ назвал причину

Жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса выбрали бы жить в Украине. Об этом заявил представитель политической подгруппы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Денис Казанский в эфире канала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Я отслеживаю по соцсетям настроения людей там (в ОРДЛО, – ред.), я знаю, что люди там не приемлют "ЛНР" и "ДНР". Людям не нравится нынешняя ситуация. Я думаю, что этим людям уже все равно – либо Украина, либо Россия, но чтобы какое-то государство, где у них будут банки, аэропорты. Они хотят определенности. И если уж, условно говоря, Россия не забирает, а Россия их не забирает, это уже понятно и очевидно, то у них остается вариант невелик – либо Украина, либо вот это "банановое" непонятно что, угольная недореспублика», – сказал он.

По словам Казанского, люди выберут сторону, при которой их жизнь может нормализоваться.

«В такой ситуации, я уверен, большинство людей там выберут Украину – не из-за каких-то патриотических интересов, они просто хотят нормализации своей жизни. А там (в ОРДЛО, – ред.) мы видим, что все рассыпается. Там происходит постепенный распад экономики, потому что нет шансов выжить в такой ситуации», – сказал он.