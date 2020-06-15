Зеленского просят увеличить размер ежемесячной адресной помощи переселенцам

Президента Украины Владимира Зеленского просят увеличить размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующая петиция обнародована на сайте главы государства.

«С каждым годом цены на жилищно-коммунальные услуги растут на 20%, но не меняется размер помощи, он остается на уровне 2014 года. Поэтому просим увеличить размер помощи в соотношении к ценам за коммунальные услуги в настоящее время и в дальнейшем», – отмечается в тексте петиции.

Обращение, 10 июня опубликованное Антониной Селищевой, на сегодня, 15 июня, собрало 383 подписи из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения президентом. До конца сбора подписей осталось 88 дней.