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Зеленского просят увеличить размер ежемесячной адресной помощи переселенцам

15.06.20 15:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президента Украины Владимира Зеленского просят увеличить размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующая петиция обнародована на сайте главы государства.

«С каждым годом цены на жилищно-коммунальные услуги растут на 20%, но не меняется размер помощи, он остается на уровне 2014 года. Поэтому просим увеличить размер помощи в соотношении к ценам за коммунальные услуги в настоящее время и в дальнейшем», – отмечается в тексте петиции.

Обращение, 10 июня опубликованное Антониной Селищевой, на сегодня, 15 июня, собрало 383 подписи из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения президентом. До конца сбора подписей осталось 88 дней.

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