В «ДНР» не выявили новых случаев COVID-19: Не работала лаборатория

В «ДНР» за минувшие сутки не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19, в связи с тем, что не работала лаборатория. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«14 июня исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 15 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 833: