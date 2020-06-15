Пропуск иностранцев в Украину возобновлен, – Госпогранслужба

Согласно требованиям постановления Кабинета министров Украины № 477 от 12 июня 2020 года Госпогранслужба Украины возобновила пропуск иностранцев на въезд в нашу страну. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что согласно требованиям постановления КМУ от 12 июня 2020 года № 480 запрещается пересечение государственной границы иностранцами без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

«Сейчас пограничное ведомство Украины ожидает поступления от Министерства здравоохранения "Переченя государств с широким распространением COVID-19". До поступления такого перечня на территорию Украины будут пропускать иностранцев, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Для принятия решения об обсервации иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать компетентные органы», – сообщили в ведомстве.