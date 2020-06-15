Первый случай в Меловском районе: Из РФ на Луганщину приехала женщина с COVID-19

За последние сутки в Луганской области выявлен 1 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки в области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции у жительницы Меловского района (первый случай в районе), которая въехала через границу с РФ», – отметили в центре.

Там уточнили, что женщина пользовалась мобильным приложением «Дій вдома» для контроля самоизоляции.

Всего на Луганщине подтверждены 57 случаев COVID-19, 47 человек выздоровели. Продолжают лечение 10 человек: 2-е – на стационаре, 8 – амбулаторно.