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В ВСУ за сутки выявили 1 новый случай COVID-19

15.06.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение», – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 172 человека. Всего за время пандемии выздоровели 174 человека, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 467 человек. У 89 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

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