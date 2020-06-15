В ВСУ за сутки выявили 1 новый случай COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение», – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 172 человека. Всего за время пандемии выздоровели 174 человека, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 467 человек. У 89 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.