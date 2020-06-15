На Донетчине энергетики за выходные восстановили энергоснабжение 41 населенного пункта

Дожди, местами грозы и ветер на выходных стали причиной ряда отключений электричества в Донецкой области. За выходные специалисты ДТЭК Донецкие электросети вернули свет жителям 41 населенного пункта и запитали более 500 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба компании.

Только за воскресенье было восстановлено энергоснабжение 20 населенных пунктов и выполнены 154 заявки на ремонт. Пока остаются обесточенными 5 населенных пунктов в Марьинском и Селидовском районах.

«Наши сотрудники работают над подключением еще 5 населенных пунктов, пострадавших от непогоды, 85 трансформаторных подстанций и 8 линий электропередач. В аварийно-восстановительных работах задействованы 96 бригад и 68 механизмов. Работа наших сотрудников – это залог нормальной жизни всей области, так было всегда, и особенно важно сейчас», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Гидрометцентр снова прогнозирует ухудшение погодных условий в регионе: дожди, местами град и шквальный ветер до 15-20 м/с. Это первый уровень опасности.

«Просим наших клиентов быть осторожными и соблюдать правила электробезопасности», – отметили в пресс-службе.

В компании также напомнили, что информацию об отключениях можно проверить на сайте компании в разделе Плановые и аварийные отключения.

«Если ваш адрес там есть – энергетики знают об отключении. Если вы не нашли свой адрес – оставьте сообщение на сайте компании в этом же разделе, либо звоните в колл-центр (0629) 450 473, (099/096) 4500473, или пишите в личные сообщения на странице ДТЭК Донецкие электросети в соцсети Facebook», – говорится в сообщении.