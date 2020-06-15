Для избирателей психологическим препятствием на выборах могут стать ручки и кабинки, – глава КИУ

Для ряда избирателей психологическим препятствием на выборах могут стать ручки и избирательные кабинки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 июня, в ходе онлайн-конференции Комитета избирателей Украины на тему: «Будущие местные выборы в Украине в условиях пандемии» сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

«На сегодня нет существенных правовых оснований говорить о переносе выборов. Мы видим сейчас ряд заявлений политиков, представителей органов власти, которые допускают это. Но хочу напомнить, что в Украине существует лишь два правовых основания, которые допускают, что выборы могут не состояться – в условиях чрезвычайного и военного положения», – отметил Кошель.

«Но мы не исключаем, что, в случае, если будет, не дай Бог, вторая волна (коронавируса), и будет введено чрезвычайное положение, а не чрезвычайная ситуация, то такие угрозы могут иметь место. При этом опыт многих стран мира показывает, что даже в условиях коронавируса, в условиях пандемии избирательные процессы можно успешно организовывать, но к этому нужно тщательно готовиться», – пояснил глава КИУ.

По его словам, в условиях угрозы коронавируса такая подготовка должна выражаться в осуществлении ряда шагов. Алексей Кошель привел пример, что для многих граждан может быть и реальным, и психологическим препятствием использование авторучек во время голосования – так как этими авторучками пользуются многие люди. «Мы должны к этому готовиться. Или призывать приносить свои ручки, или централизованно закупить, чтобы каждый гражданин мог проголосовать и получить ее как определенный сувенир», – сообщил он.

Еще одним психологическим препятствием, отметил Кошель, может быть пребывание в избирательных кабинках. По словам главы КИУ, решить кардинально этот вопрос нельзя. При этом он привел в пример голосование в Республике Корея, где используются кабинки иного вида – складные. Еще одним удачным примером он считает использование кабинок другого вида в Грузии. Еще один вариант – создание так называемых бортов вместо кабинок.