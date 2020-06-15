RU
Все новости

Месть за сбитый Ил-76: В МВД рассказали подробности гибели командира НВФ «ЛНР»

15.06.20 12:22

Смерть в результате взрыва «начальника управления народной милиции ЛНР» Олега Анащенко в феврале 2017 года была результатом операции украинских спецслужб. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook.

Шевченко отметил, что, Анащенко был причастен к катастрофе украинского военного самолета Ил-76 под Луганском 14 июня 2014 года. Тогда в результате атаки погибли 49 военных. Подрыв командира НВФ 4 февраля 2017 года стал местью Украинского государства.

«4 февраля 2017 года в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олега Анащенко, начальника управления так называемой "народной милиции ЛНР". Это именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей ПВО у луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты по нашему транспортнику», – написал Шевченко.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк