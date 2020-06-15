Месть за сбитый Ил-76: В МВД рассказали подробности гибели командира НВФ «ЛНР»

Смерть в результате взрыва «начальника управления народной милиции ЛНР» Олега Анащенко в феврале 2017 года была результатом операции украинских спецслужб. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в своем Facebook.

Шевченко отметил, что, Анащенко был причастен к катастрофе украинского военного самолета Ил-76 под Луганском 14 июня 2014 года. Тогда в результате атаки погибли 49 военных. Подрыв командира НВФ 4 февраля 2017 года стал местью Украинского государства.

«4 февраля 2017 года в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олега Анащенко, начальника управления так называемой "народной милиции ЛНР". Это именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей ПВО у луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты по нашему транспортнику», – написал Шевченко.