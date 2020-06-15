Выборы и избиратели с коронавирусом: В КИУ объясняли нюансы

Обеспечение голосования для людей, которые находятся на самоизоляции и на карантине в связи с коронавирусом COVID-19, станет одним из самых сложных этапов избирательной кампании. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 июня, в ходе онлайн-конференции Комитета избирателей Украины на тему: «Будущие местные выборы в Украине в условиях пандемии» сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

«Требует решения вопрос голосования избирателей, которые находятся на самоизоляции, а также тех, кто находится на карантине – то есть, больных коронавирусом. Потому что каждый гражданин Украины имеет право на волеизъявление. Это будет один из самых сложных этапов избирательной кампании, будет требовать серьезного материального обеспечения», – сообщил Алексей Кошель.

«Возможно, это будет использование часов для голосования, возможно, для этого нужно будет вносить изменения в законодательство. Как минимум, для этого должно быть должное финансирование, чтобы вовремя закупить защитные костюмы, средства дезинфекции, маски и др.», – добавил он.

В Комитете избирателей не исключают, что в случае «второй волны» коронавируса, возможно, нужно будет рекомендовать для избирателей отдельных возрастных категорий время для голосования.