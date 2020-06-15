На Донетчине будут судить ОПГ наркоторговцев

Полиция Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы интернет-наркоторговцев. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что трое жителей Мариуполя организовали Telegram-канал по продаже наркотиков с ежемесячным доходом в 0,5 млн грн. Это первый случай в Донецкой области, когда полицейские ликвидировали наркомагазин в Telegram и привлекли к ответственности всех лиц, причастных к его работе – от организатора до исполнителей. Кроме того, полиция отследила и заблокировала счета, на которые выводились средства, полученные от наркобизнеса.

«Трех мариупольцев обвиняют в сбыте наркотических средств, совершенном в составе организованной преступной группы, хранении наркотиков с целью сбыта в особо крупных размерах (ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины) и использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с целью продолжения наркобизнеса (ч.1 ст. 306 УК)», – говорится в сообщении.

Группу разоблачили в декабре прошлого года полицейские управления противодействия наркопреступности. У злоумышленников изъяли крупную партию наркотических и психоактивных веществ на 1,5 млн грн – амфетамин, каннабис, экстази, LCD, «соли» и галлюциногенные грибы.

«Полиция накрыла всю сеть и собрала доказательства противоправной деятельности каждого участника преступной группы. Следствие установило, что лидер ОПГ принимал заказы от покупателей в Telegram-канале и руководил финансовыми потоками. Двое его сообщников доставляли "товар" методом закладок. Сами обвиняемые наркотики не употребляли», – рассказали в пресс-службе.

Полицейские также отследили капитал наркодельцов, который они через электронные системы выводили на банковские карточки и использовали для наращивания объемов наркоторговли.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На имущество обвиняемых – недвижимость и два автомобиля – наложен арест на общую сумму 520 тыс. грн.