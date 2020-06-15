«Минск» не умер: Кулеба рассказал, что Украина идет путем «наступательной дипломатии»

Украина предпринимает инициативные шаги и методы наступательной дипломатии для активизации Минского процесса и урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформ».

«Если мы послушаем официальные заявления о целях России, то они заключаются в содействии возвращению отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины, но на условиях, по сути России. Наша цель – также вернуть эти территории в состав Украины, но ни в коем случае не на условиях России. И вокруг этого, собственно, и происходят все маневры», – отметил Кулеба.

По его словам, в дипломатии есть три основных метода достижения цели.

«Первый – это что-то активно делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать. Второй – это ничего не делать, тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает. И третий – имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать. Я не хочу углубляться в прошлое, но сейчас наша принципиальная позиция – использование первого метода: наступательная активная дипломатия, идеи, инициативы, предложения», – изложил свою позицию глава МИД.

По его словам, это единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив.

«Потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем. Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, "плохой" Украине», – сказал Кулеба.

«Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», – добавил министр.

Он также сообщил, что сейчас идет процесс согласования даты «нормандской» встречи на уровне министров иностранных дел.

«Мы ищем дату и, убежден, что мы ее найдем. Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствовать деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.