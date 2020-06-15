Нет информации о почти 150 тысячах пенсионеров неподконтрольного Донбасса, – Минсоцполитики

Государство не владеет информацией о почти 150 тыс. пенсионеров, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает «Интерфакс-Украина».

«По состоянию на 2014 год там (на неподконтрольной территории Донбасса – ред.) было 1,2 млн пенсионеров. И 90% из них хоть раз за 6 лет обращались за выплатой пенсий. Информации об остальных почти 150 тыс. человек у нас нет. Я разговаривала с некоторыми международными организациями, чтобы они помогли нам выявить таких людей, возможно, даже перевезти. Мы протянули бы им руку помощи, государство готово взять их под опеку: восстановить пенсию, предоставить реабилитацию», – сказала Марина Лазебная.

Министр подчеркнула, что всем людям, которые заявлены в реестре, государство осуществляет все выплаты на карточки.

«Есть законы Украины, постановления, согласно которым люди должны прийти, и всем, кто обратился, мы платим пенсии и все выплаты. Единственная сложность – необходимость верификации. Сейчас мы думаем о совершенствовании и упрощении механизма получения людьми начисленных выплат», – уточнила Лазебная.

Относительно того, будут ли за людьми, кому пенсия все же не начислялась, после деоккупации сохранены накопления пенсий за весь этот период, и каким образом их выплачивать, министр подчеркнула, что это политическое решение.

«Когда будет установлена украинская власть на той территории, мы точно этих людей возьмем под опеку и разработаем усиленные социальные механизмы», – заявила министр.

Кроме того, Лазебная считает важным, сложным и требующим индивидуального подхода к каждому случаю вопрос страхового стажа работающих на неподконтрольной правительству территории.

«Есть варианты и механизмы подтверждения стажа, льготный учет. Но над этим нужно подумать», – добавила она.

Напомним, ранее в ООН заявили, что жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса должны иметь возможность получать украинские пенсии.