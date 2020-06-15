Представитель Украины в ТКГ назвал цель России на Донбассе

Вооруженный конфликт на Донбассе нужен России для того, чтобы постоянно создавать очаг нестабильности в нашей стране. Об этом заявил представитель политической подгруппы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Денис Казанский в эфире канала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Проблема в том, что с той стороны нет никаких подвижек к тому, что этот конфликт должен закончиться, именно горячая фаза, которая касается обстрелов, боевых действий. Наоборот, в начале июня мы слышали, что они (НВФ, – ред.) привели войска в боевую готовность, чтобы якобы наступать и сдвигать линию разграничения вглубь Украины. Это был блеф, но такие заявления звучат регулярно», – сказал Казанский.

По словам Казанского, в России постоянно подчеркивают, что считают своими всю Донецкую и Луганскую область, и периодически грозятся выйти на границы областей.

«Мы не видим с той стороны намерений полностью прекратить огонь и ситуацию заморозить. Наверное, Россия и затевала ее не для того, чтобы заморозить. Цели России же не в том, чтобы эти куски территории за собой каким-то образом застолбить. Даже если рассматривать вариант Приднестровизации, возникает вопрос: зачем? Зачем им это содержать и бесконечно вбухивать туда деньги? Поэтому я не понимаю, какие другие цели России, кроме того, чтобы постоянно создавать в Украине этот очаг нестабильности. В этом главная проблема. Мы могли бы обсуждать вариант заморозки, если бы на него была согласна другая сторона, но пока (этого нет, – ред.)», – рассказал Казанский.