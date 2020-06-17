Бизнес просто не выживает: Житель Донецка показал, что не работает на центральной улице (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец прошелся по центральной улице города – улице Артема, и показал, сколько помещений сдаются в аренду.

Дончанин начал экскурсию от торгового центра «Белый лебедь». «"Империя меха", обувь – да вообще, здесь можно было купить все. В тройку самых больших торговых центров Донецка входит, с 2014 года не функционирует», – сообщил Игорь.

Он добавил, что на парковке раньше сложно было найти свободное место. Отпавшую букву «е» в слове «лебедь» никто так и не вернул на место.

Игорь напомнил, что ТЦ огромный, и ниже находится еще один гигант – супермаркет «Бум», который тоже не работает.

Далее – Студгородок. Возле Sky Sity – «Донецкий национальный университет экономики и торговли». На первом этаже «республиканского» вуза – карате-школа, она работает. Помещение банка «Платинум» – пустует.

Через дорогу от вуза – также все закрыто: обмен валют, магазин солнцезащитных очков, кафе.

Объявление на туристическом агентстве гласит, что компания не работает временно, в связи с коронавирусом.

Игорь рассказал о магазине, расположенном недалеко от автошколы – он открылся, поработал немного, и закрылся. «Центральная улица города Донецка. Тут аренда всегда была очень дорогая. И сейчас, в военное, так сказать, время, требуют большую аренду. Поэтому бизнес просто не выживает», – объяснил он.

Дончанин дошел до библиотеки им. Крупской. «Кто помнит, "Mr. Grill" – офигенная здесь шаурма была. Но – не работает», – показал Игорь пустой киоск на остановке у библиотеки.

В магазине «Гост», где продавали алкоголь, идет ремонт. Рядом еще один магазин по продаже алкоголя – открыт. «Суши Таун» сдается в аренду.

Рядом с площадью Ленина бизнес оживает. При этом известный магазин «4 сезона» закрыт, «Живое пиво» – сдается в аренду. А возле самой площади Ленина, недалеко от театра «Донбасс Опера», есть ряд закрытых детских магазинов и бутиков.