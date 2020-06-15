НВФ снова заблокировали работу КПВВ на Донбассе, – Госпогранслужба

Незаконные вооруженные формирования препятствуют свободному движению гражданского населения в пределах гуманитарных дорожных коридоров на Донбассе. Об это сегодня, 15 июня, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня, с 11:00 на КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» начались пропускные операции, которые завершатся в 14:00.

Через КПВВ «Станица Луганская» на временно неподконтрольную территорию Украины пропущены 5 человек.

«По состоянию на 12:15 пограничники обеспечили возвращение этих граждан на контролируемую территорию, поскольку оккупанты снова заблокировали движение на этом направлении. На КПВВ "Марьинка" желающих пересечь линию разграничения пока (сообщение опубликовано в 13:07, – ред.) нет. Стоит отметить, что КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения», – сообщили в пограничном ведомстве.

В Госпогранслужбе также сообщили, что представители НВФ уже четверо суток удерживают перед своим блокпостом двух людей, не позволяя им проехать домой и отметили, что при необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить их возвращение на подконтрольную территорию.

«Благодаря усилиям украинской власти, в эти выходные частично был восстановлен пропуск через линию разграничения на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Так, на контролируемую территорию проследовали 165 граждан, среди которых 36 абитуриентов, а 136 граждан отправились в обратном направлении, при этом 4 из них не были пропущены оккупантами без объяснения причин. Кроме того, в воскресенье имела место нестандартная ситуация, когда из-за опрометчивых действий граждан, из соображений безопасности, вынужденно прекращалась работа КПВВ "Станица Луганская". В частности мужчина, который следовал в сторону временно оккупированного Луганска решил необычным способом передать вещи своей матери. Гражданин находясь в "серой зоне" оставил на остановке сумку и прикрыл ее информационным плакатом "Осторожно мины". Необычную вещь заметили работники МККК и сообщили пограничникам, которые организовали соответствующие меры реагирования», – рассказали в Госпогрансужбе.

Напомним, 13 июня, по распоряжению командующего операции Объединенных сил на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» с 07:00 начат пропуск через линию разграничения.

Как сообщалось ранее, в ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. 11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль в «Марьинке» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).