И без «особого статуса» Донбасс получит больше прав и ресурсов, чем сейчас, – глава МИД

Даже без «особого статуса» Донбасса жители временно неподконтрольных украинской власти территорий после возвращения под контроль Украины получат намного больше прав и возможностей, чем имеют сейчас. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформ».

Он отметил, что есть много альтернатив для региона, помимо «особого статуса».

«У нас есть замечательная реформа децентрализации – очень европейская, очень глубокая, которая наделяет широкими полномочиями громады и реально возвращает власть на места. В рамках этой реформы децентрализации это уже гораздо больше, чем Донецк и Луганск имели до 2014 года. Плюс есть закон "Об особенностях местного самоуправления ...", где могут быть введены какие-то дополнительные элементы с учетом специфики региона, в котором столь длительное время идет война», – сказал Кулеба.

«Но я могу гарантировать на сто процентов, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации», – подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что незаконная паспортизация РФ на Донбассе должна быть прекращена, а сами выданные паспорта – не имеют значения.

«Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют», – сказал Дмитрий Кулеба.

В то же время он призвал «очень вдумчиво» относиться к оценкам, которые даются людям, оформившим российский паспорт, поскольку у всех разные мотивы.

«Кто-то берет его по идеологическим соображениям, так как за Россию "до победного конца". Кто-то берет его из соображений бытового удобства – уехать, пересечь границу, какие-то выплаты получить. Такой человек, кстати, может вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения. Кто-то берет из соображений безопасности – а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в "черный список"», – высказал предположения министр.

По его словам, нельзя всех равнять «под одну гребенку», но главное – что эти паспорта не должны признаваться.

«Ключевое здесь совершенно другое – что с точки зрения права это абсолютно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена. Поэтому мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, чтобы они не признавали эти паспорта и чтобы мы совместно давили на Россию, чтобы она прекратила эту практику», – резюмировал Кулеба.

Напомним, в российской Госдуме заявили, что почти 189 тыс. жителей неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей в упрощенном порядке получили российские паспорта. Еще 98 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключили возможность голосования по поправкам в Конституцию РФ получивших российские паспорта жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.