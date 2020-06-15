COVID-19: Какие вызовы стоят перед ЦИК

Вопрос о том, в каких объемах государство сможет профинансировать защиту граждан, участников избирательного процесса, в условиях пандемии коронавируса – остается открытым. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 июня, в ходе онлайн-конференции Комитета избирателей Украины на тему: «Будущие местные выборы в Украине в условиях пандемии» сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

По его словам, перед ЦИК и правительством, органами местной власти стоят основные вызовы. Первый – это безопасность участников избирательного процесса, их защита. Важна защита избирателей и их возможности принимать участие в выборах. Вместе с тем, много вопросов вызывает и защита членов комиссий, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов, которые должны постоянно находиться на избирательных участках и выполнять свои обязанности.

«Точно так же встает вопрос агитационных мероприятий, создания равных условий, отсутствия злоупотреблений правами, когда речь идет о массовом мероприятии или сборах избирателей. Это тоже отдельный и достаточно ответственный вызов», – отметил Дубовик.

И самый большой вызов, по его словам, – это финансовый. «ЦИК уменьшены все финансовые расходы на организацию и проведение выборов. Только на организацию местных выборов субвенция из госбюджета местным бюджетам была уменьшена более чем на 1 млрд 200 млн грн… Существенно, в 5 раз, уменьшены расходы на проведение промежуточных выборов народных депутатов», – сообщил зампредседателя ЦИК.

«Отдельно стоит вопрос, в каких объемах государство сможет профинансировать защиту граждан, участников избирательного процесса», – сказал он.

Открытым остается вопрос о том, за счет каких именно средств будет осуществляться финансирование.