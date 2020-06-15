Из-за коронавируса в Украине могут отменить ВНО и снова закрыть детсады, – Ляшко

В случае значительного превышения эпидемических показателей по COVID-19 внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году действительно может не состояться. Также могут снова закрыть детские сады. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «LB.ua».

«Все будет зависть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня», – рассказал главный санврач.

По его словам, если ситуация будет примерно такой, как сегодня, то ВНО состоится в запланированные даты. Но если будет отмечаться стойкий рост распространения коронавирусной инфекции, ВНО в этом году не состоится.

«Индикаторы еще не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя – инцидентность, загруженность больниц и тестирование, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случаев на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37. То есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост», – отметил Ляшко.

Кроме того, он добавил, что в случае описанного выше роста темпов распространения вируса детские сады также будут закрыты.

Главный санитарный врач подчеркнул, что в силах всех граждан сдерживать распространение вируса: мыть руки, держать социальную дистанцию, надевать маски в местах скопления людей. А также сообщать в Госпродпотребслужбу о нарушениях правил карантина в кафе и магазинах.